Рада розгляне законопроекти про гуманітарне розмінування на Донбасі 6 листопада

Фото: Андрій Тетерук (РБК-Україна)

Закони включено до порядку денного, однак їх не встигли розглянути

Верховна рада розгляне законопроекти про гуманітарне розмінування на Донбасі у наступний пленарний вівторок, 6 листопада. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців комітету з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук.

За його словами, законопроекти про розмінування було включено до порядку денного Ради цього тижня, але їх не встигли розглянути.

"На жаль, через затягування розгляду ми не встигли прийняти цей пакет законопроектів. Тому будемо його приймати у наступний вівторок", - заявив Тетерук.

За його словами, законопроектів про гуманітарне розмінування є декілька. Зокрема, проект комітету розроблявся робочою групою комітету понад 1,5 року.

"Ми в нашому законопроекті вводимо термін "гуманітарне розмінування", яке існує на рівні таких організацій як ООН та Женевський центр гуманітарного розмінування. Пріоритет полягає у тому, щоб була створена модель гуманітарного розмінування, яка дозволить використовувати як державні кошти, так і кошти донорів", - додав нардеп.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що прийняття законопроекту про гуманітарне розмінування допоможе Україні посилити діалог з країнами НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік у спільній заяві з главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні послом Ертугрулом Апаканом закликали почати невідкладне і повне гуманітарне розмінування населених пунктів і пунктів пропуску.