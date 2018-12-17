Рада розгляне безпекові законопроекти цього тижня, - Парубій

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парламент розпочне пленарний тиждень з розгляду питань нацбезпеки

Цього пленарного тижня парламент розгляне питання національної безпеки, паливно-енергетичного комплексу та аграрної політики. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Рада розпочне пленарний тиждень з розгляду питань нацбезпеки.

"Перший блок, з якого ми розпочнем пленарний тиждень - це блок питань національної безпеки і оборони. У вівторок планується також і закон України про приватну детективну діяльність, який дуже давно очікується", - заявив Парубій.

Він додав, що у середу депутати традиційно розглянуть ратифікації міжнародних угод.

"На четвер я планую запропонувати два блоки. Перший блок - питання паливно-енергетичного комплексу. Це блок з п’яти питань, які є узгоджені і мають підтримку по фракціям. А після того - блок аграрної політики. Я наголошую, пропонується, щоб ми в блоці аграрної політики поставили спочатку всі питання, які стосуються мораторію на землю", - сказав Парубій.

Спікер наголосив, що цей пленарний тиждень є останнім у 2018 році, тому усі аграрні питання мають бути розглянуті цього тижня.

"Питань є багато: і ті, що вже були зареєстровані і вже пройшли комітет, і ті питання, які були внесені. Але задля справедливості ми маємо розглянути всі питання, які стосуються цієї сфери. Ми маємо прийняти по них рішення", - додав він.

Нагадаємо, Парубій анонсував, що народні депутати зможуть розглянути блок питань про продовження мораторію на продаж земель у четвер, 20 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня у Раду внесли п'ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі. Відзначимо, одним із законопроектів №9355-3 пропонується продовжити мораторій до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.