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Рада розгляне безпекові законопроекти цього тижня, - Парубій

Новини » Політика    17.12.2018 - 11:55
Рада розгляне безпекові законопроекти цього тижня, - Парубій
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парламент розпочне пленарний тиждень з розгляду питань нацбезпеки

Цього пленарного тижня парламент розгляне питання національної безпеки, паливно-енергетичного комплексу та  аграрної політики. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Рада розпочне пленарний тиждень з розгляду питань нацбезпеки.

Рада розгляне безпекові законопроекти цього тижня, - Парубій

"Перший блок, з якого ми розпочнем пленарний тиждень - це блок питань національної безпеки і оборони. У вівторок планується також і закон України про приватну детективну діяльність, який дуже давно очікується", - заявив Парубій.

Він додав, що у  середу депутати традиційно розглянуть ратифікації міжнародних угод.

"На четвер я планую запропонувати два блоки. Перший блок - питання паливно-енергетичного комплексу. Це блок з п’яти питань, які є узгоджені і мають підтримку по фракціям. А після того - блок аграрної політики. Я наголошую, пропонується, щоб ми в блоці аграрної політики поставили спочатку всі питання, які стосуються мораторію на землю", - сказав Парубій.

Спікер наголосив, що цей пленарний тиждень є останнім у 2018 році, тому усі аграрні питання мають бути розглянуті цього тижня.

"Питань є багато: і ті, що вже були зареєстровані і вже пройшли комітет, і ті питання, які були внесені. Але задля справедливості ми маємо розглянути всі питання, які стосуються цієї сфери. Ми маємо прийняти по них рішення", - додав він.

Нагадаємо, Парубій анонсував, що народні депутати зможуть розглянути блок питань про продовження мораторію на продаж земель у четвер, 20 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня у Раду внесли п'ять законопроектів про продовження мораторію на продаж землі. Відзначимо, одним із законопроектів №9355-3 пропонується продовжити мораторій до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

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