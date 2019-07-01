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Рада розгляне кадрові питання у найближчий час, - Парубій


Для розгляду питання Рада може зібратися на позачергове засідання

Верховна рада України у найближчий час зможе розглянути кадрові питання. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера Ради, питання може бути розглянуте на позачерговому засіданні ВР на цьому тижні.

"Президент не призначає міністра закордонних справ, президент рекомендує Верховній раді і пропонує розглянути подання. Очевидно, що у нас є два шляхи. Один шлях - це позачергове засідання, яке ми можемо провести у будь-який день навіть цього тижня", - заявив Парубій.

Спікер зазначив, що кадрові питання будуть розглянуті після рекомендацій профільних комітетів.

"Другий шлях - це після прийняття виборчого кодексу. Але я вам обіцяю, що в найближчий період буде запропоновано розглянути кадрові пропозиції. Звичайно, тільки після рішення комітетів. Я сподіваюсь, що співпраця (президента з парламентом, - ред.) буде відбуватись шляхом консультацій та узгоджень, а не шляхом шантажу та зневаги", - додав він.

Нагадаємо, в червні Парубій заявляв, що може скликати позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань.

Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради України у закордонних справах у ході засідання 1 липня планував розглянути питання відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Додамо, 6 червня Верховна рада України не підтримала відставку Клімкіна. На голосування поставили два проекти постанов про звільнення глави МЗС, проте за них голосували менше 150 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

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