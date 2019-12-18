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Рада розширила можливості самопредставництв органів держвлади

Новини » Політика     18.12.2019 - 13:13
Рада розширила можливості самопредставництв органів держвлади
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи розширили перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів держвлади

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2261 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді". За документ проголосували 307 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

У законі прописано, що юридична особа незалежно від порядку його створення, суб'єкт владних повноважень, який не є юрособою, які беруть участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, інша особа, уповноважена діяти від її (його) імені у відповідності з законом, статутом, положенням, трудовим договором (контрактом) (самопредставництво юридичної особи, суб'єкта владних повноважень), або через представника.

"Держава, Автономна республіка Крим, територіальна громада беруть участь у справі через відповідний орган державної влади, орган влади АР Крим, орган місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє керівник, інша уповноважена особа згідно із законом, статутом, положенням, трудовим договором (контрактом) (самопредставництво органу державної влади, органу влади АР Крим, органу місцевого самоврядування), або через представника", - сказано в тексті закону

Нагадаємо, раніше парламент остаточно скасував депутатську недоторканність. Кримінальну справу проти нардепа зможе відкривати виключно генпрокурор.

Також повідомлялося, що Рада планує внести зміни в Податковий кодекс в рамках митної реформи. В проекті визначено особливості оплати праці держслужбовцям ДПСУ та Держмитслужби.

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