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Рада у п'ятницю заслухає Степанова по боротьбі з коронавірусом

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 11:59
Рада у п'ятницю заслухає Степанова по боротьбі з коронавірусом
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Заслухати Степанова запропонував Разумков

На годині запитань до уряду у Верховній раді заслухають міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він надасть інформацію по поточній ситуації по боротьбі з коронавірусом.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Жодна фракція не запропонувала теми для години запитань до уряду. Я пропоную заслухати міністра охорони здоров'я щодо поточної ситуації у боротьбі з коронавірусом", - зазначив спікер ВР.

Нагадаємо, станом на ранок 18 травня в Україні зафіксували 18 616 випадків коронавірусу, за минулу добу заразилися 325 осіб і 21 - помер. Разом з тим, за минулу добу від COVID-19 одужали 160 українців.

Як писало РБК-Україна раніше, початок спаду пандемії коронавірусу в Україні може відбутися у третій декаді травня 2020 року.

Також у МОЗ заявили, що керівники медустанов повідомляють тільки про половину випадків COVID-19 серед медиків. Із більше 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медиків повідомили тільки про кожний другий.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Верховна РадаМаксим СтепановДмитро РазумковКоронавірус
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