Рада може проголосувати за ЦВК наступного тижня, - Парубій

Голова парламенту заявив, що ВР продовжить планомірну роботу

Питання оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) може бути вирішено наступного тижня. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій сказав, що надії на вирішення даного питання вже наступного тижня є.

"Сьогодні ми провели спільну нараду, я зустрічався з главою фракції "Блоку Петра Порошенка", можу стверджувати, що планомірна робота ВР буде і надалі продовжуватися. І, звичайно, можу сказати вам, що є ще надії на те, що питання ЦВК може бути вирішене на наступному тижні", - заявив Парубій.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, "Блок Петра Порошенко" хотів провести в склад Центральної виборчої комісії 7-8 своїх людей.

Як раніше повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов, фракція БПП, котра покинула Верховну раду під час засідання парламенту 5 липня 2018, повернеться в зал засідань в разі розгляду питання про Центральну виборчу комісію та поправки про апеляційну норму Вищого антикорупційного суду.