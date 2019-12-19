Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного

Народні депутати у четвер, 19 грудня, продовжили роботу Верховної ради України до вичерпання порядку денного. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, перед цим нардепи скоротили порядок денний на сьогодні. Таке рішення підтримали 236 парламентарів. З повістки прибрали розгляд 32 проектів законів та постанов.

Депутати визначили останнім питанням у порядку денному проект постанови №2468 "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини" (25 березня 2020 року)".

Зазначимо, за продовження роботи парламенту до вичерпання цього скороченого порядку денного з другого разу проголосували 229 нардепів (спочатку 225).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що робота Верховної ради була затримана на 2 години. Народні обранці повернулися до роботи близько 11:55. Робота українського парламенту була затримана, тому що керівництво Ради намагалося переконати опозицію не блокувати роботу. В цей час велися консультації між спікером Дмитром Разумковим та керівництвом фракцій.

Також РБК-Україна писало, що вчора, 18 грудня, під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між народними депутатами. Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко, а також нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовіловець влаштували бійку при розгляді законопроекту про ринок землі.