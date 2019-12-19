ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного

Новини » Політика     19.12.2019 - 13:37
Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому нардепи попередньо скоротили порядок денний

Народні депутати у четвер, 19 грудня, продовжили роботу Верховної ради України до вичерпання порядку денного. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, перед цим нардепи скоротили порядок денний на сьогодні. Таке рішення підтримали 236 парламентарів. З повістки прибрали розгляд 32 проектів законів та постанов.

Депутати визначили останнім питанням у порядку денному проект постанови №2468 "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини" (25 березня 2020 року)".

Зазначимо, за продовження роботи парламенту до вичерпання цього скороченого порядку денного з другого разу проголосували 229 нардепів (спочатку 225).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що робота Верховної ради була затримана на 2 години. Народні обранці повернулися до роботи близько 11:55. Робота українського парламенту була затримана, тому що керівництво Ради намагалося переконати опозицію не блокувати роботу. В цей час велися консультації між спікером Дмитром Разумковим та керівництвом фракцій.

Також РБК-Україна писало, що вчора, 18 грудня, під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між народними депутатами. Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко, а також нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовіловець влаштували бійку при розгляді законопроекту про ринок землі.

Рада схвалила закон про правомочність НКРЕКП Розгляд закону про ринок землі відкладуть на наступний рік, - нардеп
Новини України Верховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся