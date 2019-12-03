Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного

Верховна рада України у вівторок, 3 грудня, продовжила засідання парламенту до вичерпання порядку денного. Про це оголосив глава ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, було запропоновано продовжити роботу ВР, оскільки багато часу зайняв розгляд президентського законопроекту №2116 про перезавантаження Державного бюро розслідувань.

Зокрема, було три пропозиції щодо зміни у роботі Ради. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував працювати до вичерпання порядку денного, що у результаті підтримали 229 нардепів.

Крім того, звучали пропозиції щодо скасування перерви з 14 до 16, за яку проголосували лише 194 нардепи при 226 мінімально необхідних, та щодо продовження роботи ВР до 20:00.

Нагадаємо, раніше Рада схвалила в другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування. Законом передбачається переведення слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану, в Держбюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна раніше, в ході ранкового засідання Разумков оголосив, що парламентська фракція "Слуга народу" виключила народного депутата Романа Іванісова зі складу фракції.

Додамо також, депутат парламенту Володимир В'ятрович прийняв присягу нардепа.