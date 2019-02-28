Рада продовжила роботу ТСК по розслідуванню вбивства Гандзюк

Нардепи підтримали продовження роботи комісії на 3 місяці

Верховная рада Украины в четверг, 28 февраля 2019 года, продолжила работу Временной следственной комиссии по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава ВСК Борислав Береза озвучил предложение продлить работу комиссии на три месяца, а также через две недели вновь отчитаться в Раде по делу Гандзюк.

Это предложение поддержали 290 парламентариев.

Напомним, в Раде сегодня, 28 февраля, представили промежуточный отчет Временной следственной комиссии по расследованию нападений на общественных активистов, в частности, убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ВСК Борислав Береза ​​подчеркивал, что постановление о продлении срока работы ВСК уже зарегистрировано в парламенте, и призвал Раду продолжить работу комиссии.

Добавим, Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года.

Отметим также, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Временная следственная комиссия ВР не передавала Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины никакой официальной информации по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.