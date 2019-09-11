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Рада продовжила роботу до вичерпання порядку денного

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За продовження проголосував 251 нардеп

Верховна рада України в середу, 11 вересня, продовжила роботу до закінчення порядку денного. Про це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За таке рішення проголосував 251 депутат.

"Я сподіваюся, що ми закінчимо до 18 годин", - зазначив Разумков

Так, голова ВР запропонував продовжити роботу парламенту, оскільки депутати повернулися з перерви не у 12:30, як було домовлено, а в 12:50.

Нагадаємо, Верховна рада України планує впровадити механізм цивільної конфіскації корупційних активів: ВР ухвалила законопроект президента №1031 за основу в першому читанні.

Крім цього, Рада прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про окремі питання здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом як невідкладний.

Як повідомлялося, Верховна рада України може розглянути питання дострокового розпуску Центральної виборчої комісії вже 12 вересня.

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