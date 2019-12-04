Рада не закликала Зеленського просити ПДЧ в НАТО, - нардеп

Через технічну помилку на сайті Верховної ради було опубліковано неправильну заяву щодо курсу України в НАТО, в оригінальному звернені немає заклику до президента просити план дій щодо членства в Альянсі. Про це написав голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в Facebook.

За словами Чернєва, через технічний збій на сайті парламенту було опубліковано старий текст заяви. У свою чергу нардеп опублікував правильну версію, в якій вже немає заклику до президента Володимира Зеленського просити ПДЧ в НАТО.

Так, у заяві Рада закликає країн-учасниць НАТО звернутися до міністрів закордонних справ з пропозицією прискорити надання Україні ПДЧ в Альянсі.

"Закликає парламенти країн-членів НАТО, на виконання п. 23 декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року, звернутись до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорити надання Україні ПДЧ", - йдеться у заяві.

Також в заяві закликають ПА НАТО розглянути питання надання Україні ПДЧ в НАТО на травневій сесії в 2020 році.

"Закликає Парламентську асамблею НАТО в ході чергової весняної сесії 22-25 травня 2020 року в Києві розглянути на пленарній сесії питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ", - наголосили в заяві.

Нагадаємо, 3 грудня парламент підтримав за основу та в цілому проект постанови №2327 "Про заяву Верховної ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору". Докумен підтримали 284 нардепів.

Напередодні, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба наголошував, що Україна не повинна подавати нову заявку на ПДЧ в НАТО