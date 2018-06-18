Рада може ухвалити виборчий кодекс до середини жовтня, - Парубій

На думку Парубія, система з відкритими списками може набагато менше піддаватися зовнішнім впливам

Верховна рада України може ухвалити виборчий кодекс до середини жовтня 2018 року. Про це повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає видання "Голос Америки".

За його словами, для захисту права українців на обрання таких лідерів, яких вони вважають потрібними своїй країні, потрібне "зміцнення кібербезпеки, унеможливлення впливу на вибори і нейтралізація деструктивних політичних дій, які Росія може організовувати на території України".

"Є величезний шанс восени прийняти новий виборчий кодекс - новий закон про вибори, який багато з тих ризиків може зняти… Там детально розписаний механізм фінансування. Окрім того, система з відкритими списками, на моє переконання, може набагато менше піддаватися зовнішнім впливам", - зазначив голова парламенту.

Парубій підкреслив, що новий закон вплине і на умови проведення президентських виборів 31 березня 2019 року.

"Ідеально, на його думку, було б схвалити кодекс до середини жовтня, тобто за рік до наступних парламентських виборів, але, за його словами, новий закон вплине і на умови проведення президентських виборів 31 березня 2019 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок Парубій повідомив, що профільний комітет Верховної ради ще розглядає поправки до виборчого кодексу.