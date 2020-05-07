Рада прийняла закон про страхові виплати медикам, що борються з COVID-19

Верховна рада України схвалила за основу та в цілому проект закону №3376-1 "Про внесення змін до статті 39 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей), передає кореспондент РБК-Україна.

Його підтримали 340 парламентаріїв.

Проектом закону пропонується встановити, що держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я:

у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою, за умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження - залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше, ніж 300-кратному розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи, який виконує професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

у разі інфікування працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи, який виконує професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. У разі смерті такого працівника страхова виплата призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату.

Документом визначається, що у разі смерті працівника державного або комунального закладу охорони здоров'я або державної наукової установи внаслідок інфікування COVID-19 під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, такий медичний працівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

Пропонується передбачити, що члени сім’ї такого працівника, його батьки та утриманці користуються усіма правами та гарантіями, передбаченими законодавством України для членів сім’ї, батьків та утриманців військовослужбовців, які проходили військову службу та смерть яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

Дію документу передбачено поширити на всі випадки інфікування або смерті внаслідок інфікування коронавірусною хворобою медиків, які виконували професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження COVID-19, що мали місце з моменту встановлення Кабінетом міністрів України карантину.

Нагадаємо, у Києві на акцію протесту вийшли співробітники Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Медпрацівники протестували через зниження їхніх заробітних плат. Так, отримувані лікарями раніше доплати були врізані, зараз медики отримують на 40-50% менше.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський доручив головам ОДА вирішити питання погашення заборгованості перед лікарями та виплати доплат. При цьому глава держави пригрозив очільникам областей звільненням у разі затримки з виплатою доплат медпрацівникам.