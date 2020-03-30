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Рада прийняла закон про забезпечення лікування коронавіруса

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 14:15
Рада прийняла закон про забезпечення лікування коронавіруса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За документ проголосували 312 парламентаріїв.

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому законопроект №3268 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про забезпечення лікування коронавирусной хвороби (COVID-19)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 312 парламентарів.

Законом дозволено застосування незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарської Конфедерації, Австралії, Ізраїлю, Канади, Китайської народної республіки, Японії для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні, а також зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, які не визначені інструкцією для медичного застосування, за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби та/або, якщо ці ліки рекомендовані офіційним органом однієї із зазначених вище країн для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Раніше комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував парламенту прийняти законопроект про забезпечення лікування коронавіруса.

Зазначимо, цим проектом, зокрема, пропонується дозволити застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, не зазначених в інструкції для медичного застосування, за наявності доведеної ефективності лікування коронавіруса.

Додамо, глава Моз Ілля Ємець в своєму відеозверненні заявив, що кількість смертей від коронавіруса в Україні може бути катастрофічним з-за неготовності медичної системи. Він підкреслив, що українська медична система не готова до лікування коронавіруса, однак зараз його поширення ще можна локалізувати.

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