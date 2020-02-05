Рада хоче посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2351 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)". За нього проголосували 318 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документом забороняється винищування з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Запроваджується також заборона дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії, завдання їм болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров'ю та її загальному стану, топити, душити тварин, труїти і використовувати електричний струм.

Крім того, забороняється утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин у громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги, і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори та фауни), а також використання тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування. Забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв. Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами.

Також пропонується заборонити всі види рубок лісу за периметром охоронних ділянок у лісах навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 метрів.

У проекті зазначено, що здійснювати контроль над дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження і вживати відповідних заходів у разі порушення законодавства має Національна поліція.

Покарання за злочини щодо тварин

Планується, що переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням рідкісних видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги, Конвенції СІТЕС і Бернської конвенції, що заподіяло суттєвої шкоди, карається позбавленням волі на термін від трьох до семи років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою караються позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Пропонується передбачити, що жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, зокрема бездомними тваринами, якщо ці дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, караються позбавленням волі на термін від двох до трьох років із конфіскацією тварини.

Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, караються позбавленням волі на термін від трьох до п'яти років із конфіскацією тварини.

Законопроект також встановлює умови використання тварин у сільському господарстві. Вони мають відповідати їхнім фізіологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а також задовольняти їхні природні потреби в харчуванні, воді, сні, рухах, у природній активності.

Зокрема, умови в приміщеннях для утримання тварин або на майданчиках для вигулу, зокрема освітлення, температура, вологість, циркуляція повітря, вентиляція, концентрація газів і рівень шуму тощо мають відповідати їхнім фізіологічним і видовим потребам в обсягах, визначених законодавством.

При цьому забороняється використання для роботи хворих, поранених, слабких, вагітних в останній третині вагітності або недогодованих тварин; використання під час роботи з тваринами спорядження та інших засобів, які можуть призвести до травмування, каліцтва чи загибелі тварин; утримувати тварин у приміщеннях, де проводиться їх забій або де містяться туші забитої тварини.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2018 року парламент 8 скликання провалив законопроект №6598 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу)", що передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з бездомними тваринами.

А до цього в квітні позаминулого року Рада не підтримала в першому читанні проект закону №6598, а повернула його на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи.