Рада ухвалила за основу закон для спрощення залучення інвестицій

Фото: Рада (РБК-Україна)

За документ проголосували 244 парламентарі

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №2284 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 244 нардепи.

Документом передбачається комплексне врегулювання питань: функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів; функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також розбудови їх інфраструктури; забезпечення захисту прав власників облігацій, зокрема, шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій, у відповідності до найкращих світових практик.

Так, проектом пропонується викласти у новій редакції закони "Про товарну біржу" та "Про цінні папери та фондовий ринок", змінивши назву останнього на ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій вбачає розвиток "Укрпошти" у залученні стратегічного партнера, який інвестуватиме у проект. Міністр додав, що найімовірнішим є варіант залучення стратегічного партнера, який інвестуватиме у проект, навівши як приклад таких світові компанії Amazon та Alibaba.