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Рада приймає лише кожен п’ятий законопроект уряду Гончарука, - КВУ

Новини » Політика     03.03.2020 - 13:43
Рада приймає лише кожен п’ятий законопроект уряду Гончарука, - КВУ
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За півроку роботи Кабінетом міністрів було внесено до ВР 128 проектів законів

Комітет виборців України проаналізував успішність законодавчих ініціатив уряду Олексія Гончарука у Верховній раді і зробив висновок, що парламент фактично провалює підтримки урядових законопроектів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КВУ у Facebook.

КВУ зазначає, що за півроку роботи Кабінетом міністрів було внесено до ВР 128 проектів законів. Із них стали діючими законами лише 25 або 20%. При цьому із 25 прийнятих законів 12 - це технічні закони щодо ратифікації міжнародних угод та протоколів.

Нардепи прийняли законопроекти уряду щодо використання земель оборони (№0855), про моніторинг викидів парникових газів (№0874), щодо формування держполітики у сфері праці (№2168), щодо врегулювання видобутку бурштину (№2240). Також було прийнято закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

"За оцінкою КВУ показники підтримки урядових законопроектів перебувають на вкрай низькому рівні. Рада приймає лише кожен п’ятий законопроект уряду. При таких низьких показниках підтримки жоден уряд не може демонструвати ефективність", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна в "Слузі народу" вважають, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук подасть заяву про відставку. Питання може бути вирішено після засідання фракції за участі президента.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаОлексій Гончарук
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