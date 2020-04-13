ВР передбачила кошти на допомогу сім'ям медпрацівників, що загинули від COVID-19

Верховна рада України передбачила кошти на надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від гострої респіраторної хвороби COVID-19, що пов’язано з виконанням робіт з її ліквідації, передає кореспондент РБК-Україна.

Така норма передбачена законопроектом №3279-д "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік", який ухвалили парламентарі. За нього проголосували 249 нардепів.

Зазначимо, проектом передбачено створити у складі держбюджету України фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, на період дії карантину.

Кошти зазначеного фонду спрямовуються на надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом міністрів України.

Крім того, гроші з фонду направлять і на заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення зазначених заходів, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Також кошти з фонду підуть на додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, на сайті Верховної ради України опубліковано доопрацьований законопроект про зміни до бюджету-2020 у зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна , раніше профільний комітет Ради затвердив проект змін до бюджету України на 2020 рік та рекомендував парламенту прийняти ці зміни в цілому.