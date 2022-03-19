Рада попросила керівництво ЄС прискорити розгляд заявки на членство

"Рішення ЄС щодо невідкладної євроінтеграції стане ключовим фактором стримування російської агресії, а також справедливою винагородою українського народу за його боротьбу за свободу, демократію та європейські цінності", - йдеться у зверненні.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук підкреслив, що Україна щоденно 24/7 торує свій шлях до ЄС.

"Ми шукаємо найшвидший маршрут, оминаючи затори, спричинені бюрократією. Наше бажання бути частиною європейської сім’ї настільки сильне, що нас не зупиняють жодні обставини. Щоразу ми доводимо, що достойні бути членом ЄС, сплачуючи найвищу ціну - тисячі життів українців. Таку ціну не платив жоден народ, жодна країна, яка є членом ЄС", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія протягом декількох місяців підготує висновок щодо заявки України на вступ до Євросоюзу.