Рада очікує від Луценка доповіді про вбивство хлопчика поліцейськими

У середу у Верховній раді планують заслухати інформацію від генерального прокурора Юрія Луценка щодо вбивство 5-річної дитини працівниками поліції в Київській області. Про це йдеться в порядку денному профільного комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент РБК-Україна

"Про заслуховування інформації генерального прокурора України Юрія Луценка щодо вбивство 5-річного хлопчика працівниками Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області", - йдеться в проекті.

Крім того, на засіданні будуть заслухані доповіді голови ДБР Романа Труби і голови Національної поліції Сергія Князєва.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вперше прокоментував загибель хлопчика, якого поранили поліцейські.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції в Київській області від виконання службових обов'язків після смерті дитини, якого поранили патрульні поліцейські.

Крім того, начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов звернувся до керівництва з проханнямвідправити його в гарячу точку на Донбасі.