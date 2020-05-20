Рада може скасувати найближчі засідання у зв’язку з новим випадком коронавірусу серед нардепів

Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)

Раніше коронавірус підтвердили у депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича

Регламентний комітет Верховної ради буде рекомендувати скасувати найближчі пленарні засідання. Таке рішення комітет прийняв через нового випадку зараження коронавірусом серед нардепів.

Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, збори регламентного комітету ініціювали депутати президентської фракції.

"Регламентний комітет з ініціативою "Слуг народу" прийняв рішення рекомендувати Раді скасувати завтрашнє і послезавтрашнее засідання Ради з-за нового випадку коронавіруса серед депутатів", - заявив Гончаренко.

У коментарі РБК-Україна заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук заявила, що монобільшість планує підтримати рішення комітету.

"Мова йде про консолідоване рішення фракцій. Проголосуємо в залі. "Батьківщина" вся на самоізоляції. І також є рекомендація, щоб на самоізоляцію пішов аграрний комітет", - заявила Кравчук.

За її словами, у четвер та п'ятницю Рада планує працювати в комітетах.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що коронавірусну інфекцію виявили у народного депутата від фракції "Батьківщини" Олега Мейдича, у зв’язку з чим всі члени фракції відправились на самоізоляцію.

Після нового випадку коронавірусу в парламенті спікер ВР Дмитро Разумков доручив комітету з питань регламенту провести термінове засідання.

Також РБК-Україна повідомляло, що народні депутати вчора підтримали зміну графіку проведення пленарних засідань парламенту. За словами Разумкова, у вівторок-четвер нардепи працюватимуть з 10 ранку до 12 дня, півгодини перерви, а далі - з 12:30 до 15:00.

Автор: Роман Калиниченко