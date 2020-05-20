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Рада скасувала пленарні засідання до кінця тижня через коронавірус

Новини » Політика     20.05.2020 - 13:20
Рада скасувала пленарні засідання до кінця тижня через коронавірус
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На коронавірус захворів нардеп від "Батьківщини"

У зв'язку зі спалахом коронавірусу у парламенті Верховна рада вирішила скасувати пленарні засідання, які повинні були відбутися у четвер і в п'ятницю. Скасувати засідання рекомендував регламентний комітет.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Нардепи підтримали відповідний проект постанови №3511 "Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання". За нього проголосували 311 депутатів ВР.

"Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії ВРУ... щодо роботи Верховної ради України у травні 2020 року, передбачивши 21 та 22 травня роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - сказано у постанові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регламентний комітет Верховної ради буде рекомендувати скасувати найближчі пленарні засідання. Таке рішення комітет прийняв через новий випадок зараження коронавірусом серед нардепів.

Як писало РБК-Україна, коронавірусну інфекцію підтвердили у народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича, через що всі члени фракції відправилися на самоізоляцію.

Після цього спікер ВР Дмитро Разумков доручив комітету з питань регламенту провести термінове засідання о 12:00.

Додамо, що у вівторок народні депутати підтримали зміну графіка проведення пленарних засідань парламенту.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радапленарное заседаниеКоронавірус
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