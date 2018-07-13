Рада змінить склад ЦВК у вересні, - Парубій

Новини Політика 13.07.2018 - 15:24
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Україна не може увійти у виборчий період зі старим складом ЦВК

Верховна рада має проголосувати за оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) у вересні. Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера, питання ЦВК має бути одним з перших для розгляду наступної сесії.

"Я переконаний, що одним з перших питань наступної сесії має бути оновлення складу Центральної виборчої комісії. Оновлення ЦВК має бути прийнято якнайшвидше. У вересні - це той місяць, коли ми зможемо оновити Центральну виборчу комісію",- повідомив Парубій, відповідаючи на запитання щодо крайнього терміну зміни складу ЦВК.

Він також додав, що у виборчий період Україна не може ввійти зі старим складом ЦВК.

Нагадаємо, у четвер фракція БПП заявила, що вважає неголосування з питання оновлення ЦВК у четвер маніпуляцією. "Це чергова маніпуляція. У вівторок ми почали засідання з того, що взяли перерву і говорили з керівництвом Верховної ради. Керівництво Верховної ради переконало, що в порядку денному сьогодні стоїть розгляд зміни складу ЦВК", - розповів заступник голови фракції Сергій Березенко.

Голова фракції БПП Артур Герасимов повідомив, що БПП відкликала одну свою кандидатуру до складу нової ЦВК.
Рада має розглянути виборчий кодекс у вересні - жовтні, - Парубій У ході восьмої сесії Ради було прийнято майже 200 законів
Теги:  Андрій Парубій,  Центральна виборча комісія,  Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС