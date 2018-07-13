Рада змінить склад ЦВК у вересні, - Парубій
Україна не може увійти у виборчий період зі старим складом ЦВК
Верховна рада має проголосувати за оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) у вересні. Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами спікера, питання ЦВК має бути одним з перших для розгляду наступної сесії.
"Я переконаний, що одним з перших питань наступної сесії має бути оновлення складу Центральної виборчої комісії. Оновлення ЦВК має бути прийнято якнайшвидше. У вересні - це той місяць, коли ми зможемо оновити Центральну виборчу комісію",- повідомив Парубій, відповідаючи на запитання щодо крайнього терміну зміни складу ЦВК.
Він також додав, що у виборчий період Україна не може ввійти зі старим складом ЦВК.
Голова фракції БПП Артур Герасимов повідомив, що БПП відкликала одну свою кандидатуру до складу нової ЦВК.