Рада хоче посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції

Верховна рада посилила захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру. Народні депутати ухвалили за основу відповідний законопроект №5330-1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Закон забороняє використання образів усіх дітей (а не тільки неповнолітніх) у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру та у проведенні видовищних заходів такого характеру.
Нагадаємо, наприкінці травня профільний комітет рекомендував Раді ухвалити цей закон за основу.
Як писало РБК-Україна, у середині березня в Україні посилили покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Відповідний закон набув чинності.
Так, 18 лютого народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроект №3055.
У січні 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про введення в Україні реєстру педофілів.