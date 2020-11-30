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Рада цього тижня заслухає Степанова щодо ситуації з коронавірусом

Автор: Юлія Струк

Верховна рада цього тижня заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо ситуації з коронавірусом. Заслуховування відбудеться у ході години запитань до уряду у п'ятницю, 4 грудня.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради.

"Я почув щодо години запитань до уряду єдину позицію - щодо міністра Максима Степанова. Я думаю, інші теж не будуть заперечувати. На годину запитань до уряду запрошуємо міністра охорони здоров’я", - зазначив глава Ради.

Разумков додав, що Степанов уже повернувся до виконання своїх обов’язків.

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До цього замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що СН ініціює заслуховування Степанова по ситуації з COVID-19.

"Яким би не був локдаун, він повинен, в першу чергу, бути спрямованим на зниження темпів зараження українців... Тому запрошуємо пана Степанова", - сказав парламентар.

Нагадаємо, Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

Як писало РБК-Україна, раніше глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні, який дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що і навесні, по всій країні.

Так, 26 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні точно не буде локдауну зі цього тижня. Перелік обмежень при жорсткому карантині ще розробляється.

Прогноз погоди
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Новини України Максим СтепановВерховна РадаДмитро РазумковКоронавірус