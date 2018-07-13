Рада має розглянути виборчий кодекс у вересні - жовтні, - Парубій

Спікер сподівається на позитивне рішення щодо виборчого кодексу

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада має розглянути виборчий кодекс у вересні - на початку жовтня. Про це голова ВР повідомив під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Виборчий кодекс має бути розглянутий у вересні, максимум на початку жовтня. Я маю велику надію, що вдасться вийти на 226 голосів і більше. Робоча група завершить роботу над правками, і ми зайдем у вересні. Сподіваюсь, що ми вийдемо на позитивне рішення", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, раніше голова парламенту заявив, що робоча група комітету парламенту опрацювала більше половини поправок до проекту нового виборчого кодексу. Всього було подано 4500 поправок.

За словами Парубія, для захисту права українців на обрання таких лідерів, яких вони вважають потрібними своїй країні, необхідне "зміцнення кібербезпеки, неможливість впливу на вибори і нейтралізація деструктивних політичних дій, які Росія може організовувати на території України".

Раніше спікер допускав, що народні депутати можуть прийняти виборчий кодекс до середини жовтня 2018 року.