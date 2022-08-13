Рабство, а не мобілізація. У розвідці розкрили деталі призову в ОРДЛО

За словами Юсова, в ОРДЛО продовжують проводити примусову мобілізацію. Так, наприклад, у Луганську представники окупаційної адміністрації повідомили місцевим підприємствам про необхідність мобілізувати ще 8 тисяч чоловіків віком до 60 років. Це потрібно для того, щоб поповнити втрати в так званому 2 армійському корпусі, який росіяни використовують в якості гарматного м'яса для розвідки боєм. Чоловіків в ОРДЛО від призову не рятує і паспорт РФ.

"Це примусова мобілізація в найгіршій і найогиднішій своїй формі. Люди намагаються чинити тихий опір. Підприємства буквально ховають кваліфікованих співробітників, без яких вони не можуть працювати. Матері ховають своїх дітей і чоловіків, розуміючи, що їх чекає вірна смерть у цій путінській війні проти України. Тим не менш, каральна путінська окупаційна машина працює, і людей забирають, навіть зупиняючи на перехрестях і витягуючи з власних авто", - розповів Юсов.

Також він додав, що показники мобілізації в Росії і Криму є незадовільними для Кремля, тому єдиним місцем швидкого поповнення живої сили залишаються ОРДЛО.

"Ніяких громадянських прав і свобод там немає, ніякі закони там не діють. Тому найбільш брутальна мобілізаційна кампанія відбувається саме там. Це навіть не мобілізація, це просто рабство. Людей відправляють в прямому сенсі на забій. Це - геноцид", - підкреслив представник ГУР.