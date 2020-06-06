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На роботу - як на свято: Лілія Ребрик покрасувалася в яскравому брючному костюмі

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Лілія Ребрик зізналася, що на роботу ходить, як на свято

Лілія Ребрик продовжує захоплювати шанувальників і телеглядачів своєю сонячною посмішкою і стильними нарядами - і навіть у вихідні, коли телеведуча поспішає на роботу на ранковий ефір, вона встигає влаштувати яскраві фотосети та дати додатковий заряд бадьорості фанам.

Теледіва в суботній день приміряла малиновий брючний костюм, а барвистий образ доповнила білою блузкою і туфельки з довгими каблуками в тон.

Знімки Лілія опублікувала у своєму Instagram і викликала в мережі масу захоплених відгуків і коментарів.

"На роботу - як на свято", - зізналася телеведуча.

Лілія Ребрик покрасувалася в яскравому брючному костюмі (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також Лілія поцікавилася у підписників, чи доводиться і їм працювати у вихідні, а ще заінтригувала новим рецептом, який не забула підготувати для них.

Лілія Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У мережі жваво відгукнулися та обсипали теледіву теплими компліментами. Багато хто відзначає, що такий костюм і кольори дуже личать Лілії, вони чудово підкреслюють той позитив, який випромінює знаменитість.

  • Красуня, як завжди, неперевершена!
  • Просто вау, вау, вау!
  • Красуня
  • Дуже гарний костюм і вам дуже йде!
  • Обожнюю вас! Ви така позитивна!
  • Ви завжди чудова! 100% завжди свято!
  • Хороший костюм. Вихідна.
  • Така яскрава дівчина! Нехай завжди тобі щастить!
  • Це мій улюблений колір, ви вгадали чим вразити! Справжня бізнес-леді!
  • Лілі, красуня! Як на таких підборах кожен день?
  • Ви красуня! Залишайтеся такою назавжди!
  • Костюм вам ну дуууже йде!

Фото: скрін коментарів instagram.com/liliia.rebrik

Раніше ми писали про те, що Лілія Ребрик з доньками захопила яскравим family look та поділилася секретами ідеальної мами.

Додамо також, що нещодавно Лілія Ребрик розповіла, чим займеться після карантину.

Автор: Styler

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