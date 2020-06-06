На роботу - як на свято: Лілія Ребрик покрасувалася в яскравому брючному костюмі

Лілія Ребрик зізналася, що на роботу ходить, як на свято
Лілія Ребрик продовжує захоплювати шанувальників і телеглядачів своєю сонячною посмішкою і стильними нарядами - і навіть у вихідні, коли телеведуча поспішає на роботу на ранковий ефір, вона встигає влаштувати яскраві фотосети та дати додатковий заряд бадьорості фанам.
Теледіва в суботній день приміряла малиновий брючний костюм, а барвистий образ доповнила білою блузкою і туфельки з довгими каблуками в тон.
Знімки Лілія опублікувала у своєму Instagram і викликала в мережі масу захоплених відгуків і коментарів.
"На роботу - як на свято", - зізналася телеведуча.
Лілія Ребрик покрасувалася в яскравому брючному костюмі (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Також Лілія поцікавилася у підписників, чи доводиться і їм працювати у вихідні, а ще заінтригувала новим рецептом, який не забула підготувати для них.
Лілія Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)
У мережі жваво відгукнулися та обсипали теледіву теплими компліментами. Багато хто відзначає, що такий костюм і кольори дуже личать Лілії, вони чудово підкреслюють той позитив, який випромінює знаменитість.
Фото: скрін коментарів instagram.com/liliia.rebrik
Раніше ми писали про те, що Лілія Ребрик з доньками захопила яскравим family look та поділилася секретами ідеальної мами.
Додамо також, що нещодавно Лілія Ребрик розповіла, чим займеться після карантину.
Автор: Styler