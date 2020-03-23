Працівники швидкої не зможуть проводити тест на коронавірус, - МОЗ

Діагностування коронавірусу за допомогою експрес-тестів буде проводитися тільки у певних медичних закладах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

У МОЗ наголосили, що при наявності симптомів респіраторних захворювань необхідно відразу зателефонувати сімейному лікарю.

"Екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест на COVID-19", - заявили у МОЗ.

Також повідомляється, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями для так званого "санітарного сортування".

"Тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус. Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - пояснили у МОЗ.

Нагадаємо, станом на ранок 23 березня, коронавірусом в Україні заразилися 73 людини. Відомо про 3 летальні випадки, одна людина вилікувалась.

Загалом у світі наразі налічується понад 339 тис. інфікованих. У свою чергу, одужали 98 799 людей. Летальність від вірусу досягла 14 тис. 705 осіб.