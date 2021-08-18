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Працівник митниці спричинив смертельну ДТП в Чернівецькій області та втік з місця аварії

Автор: Инна Собора

В Чернівецькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), винуватець якої втік з місця події. Ним виявився 28-річний працівник Державної митної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держмитслужби.

Так, 16 серпня, близько 5:40, на трасі Житомир-Чернівці у селі Припруття сталася аварія, внаслідок якої загинули дві людини.

"Винуватець ДТП - працівник Буковинської митниці Держмитслужби... З метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку стосовно зазначеної особи порушено дисциплінарне провадження з відстороненням від виконання посадових обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у поліції раніше заявляли, що водій автомобіля Opel Insignia допустив зіткнення з автівкою Audi. Залишивши транспортний засіб на місці аварії, кермувальник утік.

Згодом поліція встановила особу водія-втікача. За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Opel Insignia перебував 28-річний житель міста Новоселиця – Вадим Валерійович Недуга.

Фото: працівник митниці спричинив ДТП в Черкаській області (cv.npu.gov.ua)

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