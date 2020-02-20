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Працівник Держприкордонслужби збив дитину

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 19:56
Працівник Держприкордонслужби збив дитину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження

Працівник медичного центру Державної прикордонної служби скоїв наїзд на дитину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що військовослужбовець, перебуваючи за кермом автомобіля Nissan Qashqai, скоїв наїзд на малолітню дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок наїзду потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, повідомили про підозру старшому ординатору Головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області начальник одного з відділів Національної гвардії України збив двох дітей.

Як повідомляло РБК-Україна, в селі Нові Петрівці під Києвом водій збив 11-річну дитину і намагався втекти з місця аварії.

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