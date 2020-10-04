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В роботі Telegram стався збій

Неділя 04 жовтня 2020 01:25
В роботі Telegram стався збій
Фото: Telegram (flickr.com/Desiree Catani)
Автор: Артур Родивилов

Користувачі Telegram з низки країн, включаючи України, повідомляють про збій в роботі месенджера. Перебої почалися близько 23.43 за київським часом.

Про це повідомляється на сайті Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах.

Найбільше скарг надходить на неможливість підключення до месенджера (91%) і проблеми з відправленням повідомлень (8%).

В роботі Telegram стався збій

Telegram - месенджер, що дозволяє обмінюватися повідомленнями та мультимедійними файлами багатьох форматів. Проєкт створено у 2013 році.

Нагадаємо, 25 вересня у роботі Telegram стався масштабний збій. Проблеми зі входом спостерігалися, в тому числі у користувачів з України.

Також РБК-Україна писало, що на початку вересня стався збій в роботі Google. Близько 70% користувачів Google скаржилися на проблеми з входом в обліковий запис.

Крім цього у кінці серпня фіксували збій у роботі мікроблогів Twitter. Найбільше про неполадки повідомляли в США, Великобританії, Франції, Німеччини, Чехії та Росії.

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