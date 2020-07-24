Працювали на полях: у Херсонській області викрили трудове рабство

З трудового рабства звільнили понад 10 осіб
У Херсонській області правоохоронці викрили трудове рабство, яке організував місцевий житель. Чоловік примушував утримуваних осіб безоплатно працювати на полях.
Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.
До поліції звернулися двоє чоловіків, яким вдалося втекти з трудового рабства. На місце вирушили працівники відділу боротьби зі злочинами та силовики з "Корду", які провели спецоперацію зі звільнення людей.
У трудовому рабстві перебували ще 13 людей віком від 19 до 53-років. Їх тримали у сараї в антисанітарних умовах. Зі звільненими зараз працюють медики та психологи.
Як встановила поліція, 30-річний мешканець Скадовського району, який називав себе "бригадиром", психологічно тиснув на утримуваних та постійно їх залякував, щоб примусити працювати на полях з ранку до сутінків.
"Гроші за польові роботи бранців вербувальник забирав собі. При цьому самі заробітчани працювали лише за спальне місце та їжу", - додали в поліції.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Також планують порушити справу за фактом торгівлі людьми.
Нагадаємо, ще одну групу зловмисників, які утримували людей у трудовому рабстві, викрили у Херсонській області у квітні цього року.
Крім того, 9 осіб у трудовому рабстві утримували фермери у Харківській області.