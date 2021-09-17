Працювала на зрив вакцинації в Україні: СБУ викрила ботоферму

Адміністратором ботоферми була мешканка Дніпра, яку куратори з РФ забезпечили необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. За період роботи жінка створила більше 5 тисяч фейкових акаунтів.

Зловмисниця орендувала квартиру, у який розмістила програмно-апаратний комплекс.

"За його допомогою адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів в мережі Facebook, які нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані". - йдеться в повідомленні.

Також жінка отримувала від кураторів інформаційні "вкиди", які потрібно було "розганяти" через соцмережі. Оплату за виконані завдання вона отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

У межах кримінального провадження правоохоронці проводять досудове розслідування.