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Працювала на зрив вакцинації в Україні: СБУ викрила ботоферму

Автор: Тіберій Юрик

У Дніпрі співробітники СБУ ліквідували ботоферму, яка поширювала інформацію, що дискредитувала українську владу. Також її задачею було зірвати національну програму вакцинації від COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Адміністратором ботоферми була мешканка Дніпра, яку куратори з РФ забезпечили необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. За період роботи жінка створила більше 5 тисяч фейкових акаунтів.

Зловмисниця орендувала квартиру, у який розмістила програмно-апаратний комплекс.

"За його допомогою адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів в мережі Facebook, які нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані". - йдеться в повідомленні.

Також жінка отримувала від кураторів інформаційні "вкиди", які потрібно було "розганяти" через соцмережі. Оплату за виконані завдання вона отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

У межах кримінального провадження правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Харківській області СБУ викрилА масштабну ботоферму, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Росії.

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Служба безпеки УкраїниДніпро