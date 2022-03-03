Працюємо під кулями і "Градами". Українські енергетики звернулися до російських

"Ми працюємо під кулями, "Градами", "Смерчами", "Буратинами", "Іскандерами" та іншими знаряддями смерті, які вже по звуку підльоту і вибуху навчилися визначати наші діти. Щогодини ми виїжджаємо в поля і піднімаємо опори, гасимо трансформатори і заново живимо міста і селища. І все це під гул канонад, свист реактивної артилерії і гуркіт авіаударів", - йдеться в спілкуванні українських енергетиків.

"Ми вмираємо на своїх постах, у своїх цехах, у своїх будинках. Кожен день. Не тільки за себе, але і за вас. Тому що цей жахливий морок, він для нас виявився загальним", - відмітають енергетики.

Українські енергетики закликали енергетиків з Росії поки ще не пізно зупинити російську владу, яка розв'язала злочинну війну проти України.

"Ми стійкі духом і вірою, що переможемо. Ми знаємо, що цей жах війни принесли в наш будинок не стільки ваші сини, ваші брати, скільки ваша збожеволіла влада. Готова вбивати тисячами, бити нас ракетами, а вас кийками, кидати у в'язницю за слово, не виходячи зі своїх палаців. Дивлячись на вас і нас з палуб своїх яхт. Ми впевнені, що ви здатні зупинити вашу владу, яка розв'язала цю злочинну війну", - йдеться в тексті звернення.

"Наша перемога дасть вам шанс знайти свободу і повернутися в цивілізований світ", - підкреслили українські енергетики.