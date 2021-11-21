"Працюємо на межі можливостей": в Грузії заявили про напружену ситуацію з COVID

За його словами, якщо кількість інфікувань продовжуватиме зростати, країні знадобиться мобілізація додаткових ліжок.

"Епідситуація у країні залишається напруженою. На жаль, у нас по чотири тисячі нових випадків на день, і є ймовірність зростання цього показника. Сьогодні система охорони здоров'я працює на межі можливостей", - заявив він.

Як відомо, у Грузії з вересня розпочалася п'ята хвиля коронавірусу. Так, у середньому за добу в країні реєструється 4-5 тисяч нових випадків та 70-80 смертей.