Рабінович: Зеленському потрібно обрати - він з народом чи зі старими чиновниками

Обраному президенту Володимиру Зеленському потрібно обрати - він з народом чи зі старими чиновниками. Про це заявив депутат і глава політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в черговому випуску авторської програми "Хто кому Рабінович" на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Ми дали Зеленському шанс. Тепер, якщо він ним скористається, то будемо йому аплодувати. Якщо ні, то ми спокійно проголосуємо на парламентських виборах за іншу політичну силу", - вважає парламентарій.

За його словами, на даний момент обраний президент не назвав свої плани розвитку країни.

"Зараз Зеленському потрібно зрозуміти найголовніше - на чому він буде будувати країну. Я поки чую лише заяви не від нього, а від його команди, якісь розрізнені речі, які у мене не складаються в єдину картину", - зазначив народний депутат.

Політик вважає, що одне з перших завдань Володимира Зеленського - скоротити і почистити держапарат.

"Йому потрібно почистити держапарат, який розрісся за останні п'ять років. Наведу приклад: не може бути главою політичної організації "ОУН" перший заступник голови Держтелерадіо Богдан Червак. Він - держслужбовець. Ось, що він заявив: "Перемога Зеленського - це як поразка української республіки в 1921 році. І тоді з'явилося ОУН, яке почало націонал-визвольну війну, щоб згуртуватися, давайте і тепер протистояти Зеленському". Дорогий патріот, а чого ж ти це говориш на держслужбі? Іди з цієї служби і починай протистояти", - підкреслив глава партії "Опозиційна платформа - За життя".

Парламентарій радить новому президенту пильно вибирати своїх політичних "попутників".

"У Зеленського зараз буде дуже багато попутників. Уже Гройсман заявив, що він з ним буде працювати, Супрун теж, Клімкін днями заявив, що буде з новим президентом співпрацювати. Супрун, якщо ви пам'ятаєте, збиралася виїхати в США, як тільки переможе Зеленський. Я так чекав цього світлого дня, а тепер вона заявила, що хоче з ним поговорити. Коли Зеленський вибере, з ким він, з народом чи з Супрун і Клімкіним, ось тоді ми визначимося, як ставитися до Зеленського", - підсумував Вадим Рабінович.