Рабінович: Зеленському потрібно визначитися, в якому він "човні"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович закликав Зеленського прийняти рішення

Переможцю на виборах президента Володимиру Зеленському потрібно визначитися, чи сидить він у тому же "човні", що і його попередник, і розповідає нам про загрози, або ж створює коаліцію національної єдності. Таку думку висловив народний депутат, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна".

Рабінович вважає, що Зеленському не потрібно намагатися проводити свої закони через Верховну раду – у нього це не вийде.

"Новообраний президент Володимир Зеленський поки нічого не може. Йому не потрібно навіть намагатися проводити свої закони через парламент, оскільки для цього потрібна більшість у Верховній раді. Поки ж у Зеленського є тільки одна віддана йому людина, яка створила групу "За Зе". Тому новому президенту необхідно прийняти для себе рішення – або він сидить в тому ж човні, що і Порошенко, і розповідає нам про загрозу з боку Росії, миротворців і так далі. Або ж він створює коаліцію національної єдності, залучаючи до роботи всі політичні сили, навіть незважаючи на всі ті дурниці, які творили попередники. Є ще один варіант – піти на союз з якою-небудь однією великою політичною силою, наприклад, Яценюка чи Порошенка. Але це він навряд чи зробить", – пояснив парламентарій.

При цьому глава "Опозиційної платформи – За життя" засумнівався в легітимності нинішнього парламенту.

"Верховна рада, голова якої не може пред'явити список з 226 осіб, які складають "повноцінну коаліцію", є незаконною. І прийняті нею закони – незаконні! Якщо Андрій Парубій протягне через зал "мовний закон", який є передвиборчою технологією, то це буде злочином. Він не потрібен і абсолютно суперечить вибору народу, який був зроблений 21 квітня. Не має Рада говорити "ні" курсу народу, який він обрав. Депутати – слуги народу, а народ – господар. Але слуги це забули і все поміняли місцями. Потрібно повернути депутатів на місце!", – закликав народний депутат.

Парламентарій також зазначив, що українцям не варто забувати, що вони живуть в парламентсько-президентській республіці.

"Так, Зеленський, безумовно, молодець, що переміг чудовисько, але в нашій країні більше повноважень у парламенту, а не президента. Я говорив про те, що на цих виборах ми голосували серцем", – підсумував Рабінович.