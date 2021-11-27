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Рабінович заявив, що влада штучно створила в країні міграційну кризу 

Автор: Артем Горовенко

Влада штучно створює в інформаційному полі проблему міграційної кризи. Реальна ситуація на кордоні виглядає зовсім інакше.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович в ефірі "Україна 24".

Політик зауважив, що особисто він не знає жодного мігранта, жодного біженця, який готовий добровільно приїхати саме в Україну.

"Ну не бачив я таких, тому вважаю, що їх планують до нас просто-напросто завозити. Мігранти ж розуміють, що краще втекти хоч куди-небудь аби не жити в Україні", - заявив Рабінович.

Він також звернув увагу, що міграційна криза відбувається не на українському кордоні, тому заяви української влади дають привід думати про чергову аферу, яку вони придумали.

"Всі сутички відбуваються на кордоні Польщі та Білорусі, і то ні в Білорусь, ні в Польщу люди не збираються - вони в Німеччину хочуть!.. Тому є привід думати, що українська влада задумала чергову аферу, і полягає вона в тому, щоб під приводом посилення наших кордонів "освоїти" сотні мільйонів, а як саме вони збираються їх витрачати - невідомо", - додав він.

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Рабінович