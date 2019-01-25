Рабінович заявив, що Мураєв створив свою партію за гроші Банкової

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович скептично оцінив президентські амбіції Мураєва

Голова партії "Наші" Євген Мураєв створив свою політичну силу за гроші Банкової. Про це заявив народний депутат і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі на каналі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Все підряд йдуть у президенти. Візьмемо, наприклад, Мураєва. Я два з половиною місяці слухаю розробку Банкової Мураєву, цю маячню. Очевидно ж, що Мураєв створив свою партію за гроші Банкової", – зазначив парламентарій.

За його словами, Мураєв навіть теоретично не може зупинити війну і вивести Україну з економічної кризи.

"Ось сьогодні вся ця компанія Мураєва під санкціями Росії. Припустимо, я добре до нього ставлюся, він хороший хлопець. Скажіть, як він може принести мир українському народу, якщо з ним Росія не розмовляє? Після цього йому залишилося хіба що до Ярошу піти. Як він підніме економіку, якщо з ним ніхто не хоче розмовляти? Відповідь проста – ніяк", – констатував Рабінович.

Як відомо, Мураєв у вересні 2018 року вийшов з партії Вадима Рабіновича "За життя" і відразу ж створив свою політичну силу "Наші".

Повідомлялось, що Мураєв звернувся до голови Служби безпеки України Василя Грицака з доносом на колишніх однопартійців. За співпрацю з СБУ Росія включила Мураєва в санкційний список.