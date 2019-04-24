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Рабінович помітив в оточенні Зеленського людей Пінчука і Сороса

Новини » Політика    24.04.2019 - 09:53
Рабінович помітив в оточенні Зеленського людей Пінчука і Сороса
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, "ера Коломойського" підходить до кінця

В оточенні кандидата в президенти України Володимира Зеленського останнім часом помічено більше людей Віктора Пінчука та Джорджа Сороса, ніж Ігоря Коломойського. Про це заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Ера Коломойського підходить до кінця, особливо ера його спілкування з Володимиром Зеленським. У них були нормальні відносини, і, напевно, залишилися непогані. У тому, що Коломойський буде впливати на Зеленського, я дуже сумніваюся з багатьох причин", – заявив парламентарій.

Народний депутат зазначив, що зараз в оточенні кандидата в президенти з'явилися представники інших олігархів.

"По-перше, зараз в оточенні Зеленського набагато більше представників іншого українського олігарха - Віктора Пінчука. По-друге, там дуже багато представників Джорджа Сороса та інших іноземних груп", – пояснив він.

На думку голови партії "Опозиційна платформа – За життя", сам Коломойський в даний час більше зацікавлений не стільки в перемозі Зеленського, скільки в поразці президента України Петра Порошенка.

"Думаю, Коломойський зараз більше зайнятий своєю внутрішньою радістю через ситуацію, яка склалася у Петра Порошенка", – підсумував Рабінович.

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