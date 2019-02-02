Рабінович: на виборах влада може влаштувати масові фальсифікації

Рабінович прогнозує фальсифікації на виборах

Нынешняя украинская власть готовит массовые фальсификации, поэтому предстоящие в 2019 году президентские и парламентские выборы будут самыми «грязными» за всю историю современной Украины. Об этом в эфире программы «Великий вечір» на телеканале NewsOne заявил народный депутат и лидер «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович.

«Готовятся самые грязные выборы в истории Украины, потому что нынешней власти нечего терять. Люди же прозревают, начинают понимать, что эти правители привели страну в тупик. Выборы будут подтасовывать, как только смогут», – уверен парламентарий.

Он также напомнил, что министр внутренних дел Арсен Аваков обещал, что полиция не будет вмешиваться в избирательный процесс и будет пресекать любые попытки фальсифицировать выборы.

«Я очень надеюсь, что он выполнит эти обещания,и, если полиция не встанет на чью-то сторону, мы получим достаточно действенный фильтр, который поможет выборам», – считает нардеп.

Лидер «Оппозиционной платформы – За життя» отметил, что его политическая сила готова защитить свой результат на выборах и готовит наблюдателей, которые будут на всех избирательных участках.

«Мы не мальчики в розовых штанишках. Мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело. Поэтому во время голосования на всех участках у нам будут наблюдатели, которые будут понимать, что отстаивают не меня, а себя и мир в стране, ее спасение. Я думаю, что таким образом мы сможет сохранить свой результат на избирательных участках. Тем не менее, мы все должны быть бдительными. Не нужно относиться к выборам несерьезно. Это ваши выборы, ваша жизнь, судьба ваших детей», – заявил Рабинович.

Он также добавил, что практически все кандидаты в президенты уже были у власти и не смогли продемонстрировать существенных достижений. Они не могут в настоящее время предложить действенных рецептов по выводу страны из экономического кризиса.

«Как вообще можно думать о том, чтобы продолжить каденции этих людей, которые у власти? Они же за более чем 20 лет ничего не смогли сделать! Почти все нынешние кандидаты уже были у власти и все уже показали. Что они могут предложить нового? Мир они предложить не могут, экономику восстановить – тоже. Ни у кого нет конкретной программы. Терпеть что-то можно, только если ты видишь перспективу. Но сейчас никакой перспективы нет. Только еще 4 года содержать эту свору, которая обворовала страну. Нужно выбирать новое направление. Экономика должна вернуться в экономическое русло, политикой должны заниматься профессионалы, а не истерички, которые не знают, что делают», – подытожил Рабинович.