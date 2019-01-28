Рабінович: на виборах треба голосувати "за життя, мир і економічне процвітання"

Політик закликав приєднатися до "платформи"

На выборах нужно проголосовать "за жизнь, мир и экономическое процветание". Об этом в прямом эфире телеканала "NewsOne" заявил народный депутат Украины и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович.

"Еще раз хочу подчеркнуть: в "Оппозиционной платформе – За життя", наверное, не самые идеальные люди, но мы объединились только по той причине, что сейчас разногласия и нелюбовь друг к другу должны отойти на второй план. Мы объединились для результата, а результатом может быть только смена этой проворовавшейся власти. У нас есть ряд преимуществ", - сказал политик.

По его мнению, у его партии есть "ключ к миру" в лице Виктора Медведчука.

Рабинович также отметил, что в переговорах с "Газпромом" поступать нужно патриотично, "потому что это позволит сразу не болтовней, а на деле снизить тарифы в три раза, это людям даст вздохнуть!". Политик уверен, что сможет "купить по 100 то, что сейчас власть покупает по 300".

Нардеп также отметил, что не желает "поливать грязью" тех, кто сегодня идет в президенты. Политик призвал присоединиться к "платформе", объединять усилия, чтобы не дать "вороватым менеджерам", которые все эти 28 лет грабят нашу страну, снова прийти к власти".

Резюмируя, Рабинович призвал избирателей проголосовать на выборах за жизнь, мир и экономическое процветание.