Рабінович: все, що йде повз кишені влади, вони називають популізмом

В очах нинішньої влади популізмом називається все, що йде повз їхні кишені. Про це заявив народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я нагадаю про "Приватбанк". Валерія Гонтарева (екс-голова Нацбанку, – ред.), яка зараз розкошуючи живе в Лондоні, сказала: "Ми його заберемо і потім продамо з прибутком". Влада в банк інвестувала 160 млрд гривень. Щоб зняти абсолютно всі комунальні платежі з українців, потрібно близько 100 млрд. Так може ви б краще банк не чіпали і всім би зняли платежі?", - сказав парламентарій.

За його словами, влада називає популістами тих, хто пропонує скасувати комунальні платежі пенсіонерам.

"В очах цієї влади популізмом називається все, що йде повз їхні кишені. Якщо б влада трохи менше крала, то такі питання, як зняття комунальних платежів, взагалі б не виникали. Якщо б український газ, якого вистачає на всіх українців, продавали населенню за собівартістю, то тарифи за годину знизилися б у три рази. Якщо б влада сприяла нормалізації відносин з країнами-сусідами, то Україна б ще більше заробляла", – вважає народний депутат.

Політик упевнений, що українці зможуть вигнати цю "бездарну" владу на найближчих парламентських виборах.

"Влада понабирала банду недоумків, а ми це терпимо. Щодня заявляють: вони гіперлуп будують, то космічні кораблі з космодромом. Ці бредні повинні піти в минуле, а ми з вами побудуємо нову Україну", – резюмував Рабінович.