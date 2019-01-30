Рабінович: замість відновлення економіки влада продовжує зносити пам'ятники

Рабінович вважає, що влада не намагається відновити економіку

Вместо того чтобы поднимать экономику, власть продолжает сносить памятники. Такое заявление в эфире программы "Великий вечір" на телеканале NewsOne сделал народный депутат и основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

Парламентарий раскритиковал недавнее решение о демонтаже памятника Александру Суворову в Киеве.

"Суворов написал всю книгу "Наука побеждать" в Украине! Этим гордиться нужно, рассказывать всем. Но власти "наука побеждать" не нужна! Они все проигрывают. Поэтому нужно гордиться людьми, которые здесь жили, творили, например – Суворовым", – отметил нардеп.

По его мнению, уничтожение исторического и культурного наследия лишь наносит непоправимый ущерб Украине и ее имиджу на международной арене. Политик также заявил, что большинство украинцев не поддерживает героизацию людей, которые сотрудничали с фашистским режимом в годы Второй мировой войны.

"На его место повесили доску Донцова. И чем тут гордиться? Донцов жил в Германии, работал с фюрером, поддерживал нацистский режим и рассказывал, какая хорошая фашистская власть. Ну у нас сейчас многих таких героизируют. Но это пройдет. Все-таки мы живем в другом веке, живем другой жизнью, и я думаю, что три четверти нашей страны все-таки считает героями тех, кто побеждал фашизм, а не тех, кто ему помогал", – уверен политик.

По этой причине, считает лидер "Оппозиционной платформы – За життя", на предстоящих выборах люди будут голосовать за те политические силы, которые призывают к миру и реальному выходу из экономического кризиса.

"Мы должны спокойно, без нервов, без майданов и революций сделать выводы для себя, и на следующих выборах проголосовать за тех, кто несет мир, за тех, у кого есть реальная программа по выходу из того ужаса, в котором оказалась страна. И именно наша "Оппозиционная платформа – За життя" объединяет таких людей", – подытожил Рабинович.