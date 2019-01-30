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Рабінович: замість відновлення економіки влада продовжує зносити пам'ятники

Новини » Політика    30.01.2019 - 15:06
Рабінович: замість відновлення економіки влада продовжує зносити пам'ятники
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що влада не намагається відновити економіку

Замість того щоб піднімати економіку, влада продовжує зносити пам'ятники. Таку заяву в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі NewsOne зробив народний депутат та засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

Парламентарій розкритикував недавнє рішення про демонтаж пам'ятника Олександру Суворову в Києві.

"Суворов написав свою книгу "Наука перемагати" в Україні! Цим пишатися треба розповідати всім. Але влада "наука перемагати" не потрібна! Вони все програють. Тому потрібно пишатися людьми, які тут жили, творили, наприклад – Суворовим", – зазначив нардеп.

На його думку, нищення історичної та культурної спадщини лише завдає непоправної шкоди Україні та її іміджу на міжнародній арені. Політик також заявив, що більшість українців не підтримує героїзацію людей, які співпрацювали з фашистським режимом у роки Другої світової війни.

"На його місце повісили дошку Донцова. І чим тут пишатися? Донцов жив у Німеччині, працював з фюрером, підтримував нацистський режим і розповідав, яка гарна фашистська влада. Ну у нас зараз багатьох таких героїзують. Але це пройде. Все-таки ми живемо в іншому столітті, живемо іншим життям, і я думаю, що три чверті нашої країни все-таки вважає героями тих, хто переміг фашизм, а не тих, хто йому допомагав", – впевнений політик.

З цієї причини, вважає лідер "Опозиційної платформи – За життя", на майбутніх виборах люди будуть голосувати за ті політичні сили, які закликають до миру і реального виходу з економічної кризи.

"Ми повинні спокійно, без нервів, без майданів і революцій зробити висновки для себе, і на наступних виборах проголосувати за тих, хто несе мир, за тих, у кого є реальна програма виходу з того жаху, в якому опинилася країна. І саме наша "Опозиційна платформа – За життя" об'єднує таких людей", – підсумував Рабінович.

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Новини України Рабінович
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