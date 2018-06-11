Рабінович внесе в Раду законопроект про звільнення пенсіонерів від "комуналки"

На думку Рабіновича, влада повинна зняти з літніх і непрацездатних громадян "непосильну" оплату комунальних послуг

Влада повинна за прикладом сусідніх країн зняти з літніх і непрацездатних громадян "непосильну" оплату комунальних послуг. Про це заявив народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"Я не розумію, як можна не індексувати зарплати. Якщо ви бачите, що завдяки вашому господарюванню людина може за 100 гривень купити на 20 відсотків менше продуктів, ніж раніше, то ви зобов'язані компенсувати ці 20% громадянину! Це основа соціальної політики будь-якої держави! Не шанований у нас президент Білорусі Олександр Лукашенко вже скасував оплату комунальних послуг для літніх людей, в РФ теж після досягнення людиною 70-річного віку оплата комунальних послуг проводитися не буде. А чим ми гірші? Я подаю аналогічний законопроект в парламент, тому що вважаю, що ми маємо всі можливості скасувати оплату комунальних платежів для пенсіонерів, і пропоную депутатського корпусу підтримати мою ініціативу, а не йти на поводу у уряду, яке бореться з бідністю не шляхом підвищення соціальних стандартів, а знищуючи народ своїми "реформами", – заявив політик.

Він підкреслив, що винних у нинішній непростій економічній ситуації треба шукати не тільки в Кабміні, але і у Верховній раді.

"Оплата "комуналки" пенсіонерами – це зайва вілла чи яхта, це вирослий рахунок десь в офшорі. Хочу нагадати, що наші "опозиціонери" сидять на віллах за кордоном, які купили на награбовані в українського народу гроші. Гроші, які депутати від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко і Сергій Льовочкін забирають в українців завдяки підвищенню тарифів на газ для населення, адже вони є власниками газорозподільних компаній. А наші "патріоти" у влади їм у цьому активно допомагають в обмін на підтримку при голосуванні за потрібні закони влади. Але не можна жити і грабувати народ у своїй країні тільки тому, що ти в хороших відносинах з представниками нинішньої влади. Треба ж бути в хороших відносинах з законом, а з цим у "опозиціонерів" дійсно є проблеми – і історія з арештом вілли Льовочкіна у Франції – чергове тому підтвердження", – констатував Рабінович.

При цьому, на думку лідера партії "За життя", кадрові перестановки в уряді є лише внутрішніми чварами і ніякого позитивного ефекту для економіки не несуть.

"Відправлений у відставку міністр фінансів Олександр Данилюк не зробив нічого доброго для нашої країни, а його звільнення пов'язане лише з боротьбою за потоки всередині самого Кабміну. Всі знають, що контроль над Державною фіскальною службою став каменем спотикання між ним і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. А за фактом – і Гройсман, і Данилюк – одного поля ягоди, саме вони збудували згубну економічну політику, за якої страждають мільйони українців", – переконаний нардеп.