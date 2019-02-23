Рабінович: влада знищує підприємства, щоб зробити країну аграрним "придатком"

Рабінович звинуватив владу у спробах знищити найбільші промислові підприємства

Нынешняя власть пытается превратить страну в аграрный "придаток" Европы. Такое мнение высказал народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Что эта власть собирается строить в Украине? Завод "Южмаш" вместо ракет производит кастрюли. Жемчужины нашей промышленности или распроданы за бесценок, или разворованы. Если в моей стране уничтожаются крупнейшие промышленные предприятия, которые могут дать нам возможность жить без западных кредитов, если при крупнейших поставках нашего зерна за рубеж мы не получаем ничего, если у нас медицина уничтожается под корень, значит из нашей страны кто-то хочет сделать сельскохозяйственный придаток", – заявил народный депутат.

Он отметил также, что сейчас Европейский союз судится с Украиной за возможность импортировать украинский лес.

"Мне очень нравится Европа, но мне не нравится, когда дружбу пытаются обменять на наши леса. В Европе на вырубку деревьев нужно по четыре года ждать разрешения, собирать множество документов. Почему наши дети должны дышать асфальтом, а европейские – чистым воздухом? Это не Европа, нас обманывают", – добавил политик.

Парламентарий также заявил о давлении на физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которое в последнее время усилилось.

"Власть объявила войну ФЛП. Два миллиарда гривен бюджет получает от них. Из этой суммы – 1,2 миллиарда гривен – это хай-тек. Это та молодежь, которая не уехала из Украины, и по упрощенной системе налогообложения ведет свой бизнес. Власть предлагает их "убить". В соседней Беларуси создали безналоговую зону для хай-тек предприятий. Это сделано для привлечения инвестиций. Мы можем сделать то же самое в Украине вместо того, чтобы массово "выдавливать" талантливую молодежь из страны", – заключил Рабинович.