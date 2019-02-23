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Рабінович: влада знищує підприємства, щоб зробити країну аграрним "придатком"

Новини » Політика    23.02.2019 - 11:26
Рабінович: влада знищує підприємства, щоб зробити країну аграрним "придатком"
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович звинуватив владу у спробах знищити найбільші промислові підприємства

Нинішня влада намагається перетворити країну в аграрний "придаток" Європи. Таку думку висловив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Що ця влада збирається будувати в Україні? Завод "Південмаш" замість ракет виробляє каструлі. Перлини нашої промисловості або розпродані за безцінь, або розкрадені. Якщо в моїй країні знищуються найбільші промислові підприємства, які можуть дати нам можливість жити без західних кредитів, якщо при найбільших постачання нашого зерна за кордон ми не отримуємо нічого, якщо у нас медицина знищується під корінь, значить з нашої країни хтось хоче зробити сільськогосподарський придаток", – заявив народний депутат.

Він зазначив також, що зараз Європейський союз судиться з Україною за можливість імпортувати український ліс.

"Мені дуже подобається Європа, але мені не подобається, коли дружбу намагаються обміняти на наші ліси. В Європі на вирубку дерев потрібно по чотири роки чекати дозволи, збирати безліч документів. Чому наші діти повинні дихати асфальтом, а європейські – чистим повітрям? Це не Європа, нас обманюють", – додав політик.

Парламентарій також заявив про тиск на фізичних осіб-підприємців (ФОП), який останнім часом посилився.

"Влада оголосила війну ФОПам. Два мільярди гривень бюджет отримує від них. З цієї суми – 1,2 мільярда гривень – це хай-тек. Це та молодь, яка не виїхала з України, і за спрощеною системою оподаткування веде свій бізнес. Влада пропонує їх "вбити". У сусідній Білорусі створили безподаткову зону для хай-тек підприємств. Це зроблено для залучення інвестицій. Ми можемо зробити те ж саме в Україні замість того, щоб масово "видавлювати" талановиту молодь з країни", – сказав Рабінович.

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